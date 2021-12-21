Екатеринбург, , 11:16 — REGNUM В Екатеринбурге назначили нового главу Ленинского района. Должность заняла Элена Беруашвили, сообщили в администрации города. До сих пор она возглавляла район в статусе исполняющей обязанности.

Екатеринбург

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов выразил уверенность в том, что Беруашвили справится со своими обязанностями несмотря на повышенное внимание к Ленинскому району. По словам чиновницы, перед ней уже поставили задачи по подготовке к 300-летию Екатеринбурга, и проведению Универсиады.

Отметим, в администрации района чиновница работает уже 27 лет. Она стала первым главой-женщиной.