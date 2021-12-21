Брянск, 21 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Супружеская пара из Новозыбкова Брянской области отправится в колонии общего режима за приобретение, хранение и сбыт контрафактной и опасной алкогольной и табачной продукции, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе региональной прокуратуре.

08.мвд.рф Контрафакт

Установлено, что в сентябре 2020 года злоумышленники приобрели у неустановленного лица более 200 бутылок поддельного алкоголя и почти 300 пачек табачных изделий иностранного производства. Контрафакт сбывали среди жителей Новозыбкова до марта 2021 года, пока их деятельность не пресекли оперативники. Экспертиза выявила в спиртном наличие опасных для жизни ацетона, ацетальгида, этилацетата, метанола и сивушные масла.

Суд с приговорил виновных к двум годам шести месяцам и двум годам лишения свободы в исправительных колониях общего режима. Женщине наказание отсрочено до достижения её сыном 14-летнего возраста.

Приговор ещё не вступил в законную силу.