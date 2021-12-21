Красноярск, 21 декабря, 2021, 11:14 — ИА Регнум. Житель Курагинского района Красноярского края подозревается в убийстве сотрудника полиции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Главном следственном управлении СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Рано утром 21 декабря в следственные органы поступила информация о том, что в посёлке Большая Ирба Курагинского района в квартире дома по улице Ленина обнаружено тело 23-летнего помощника участкового уполномоченного МО МВД России «Курагинский» с признаками насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Курагинского района (ч. 1 ст. 105 УК РФ — «Убийство»).

По версии следствия, рано утром 21 декабря житель Курагинского района пришёл в квартиру к помощнику участкового. Мужчины поссорились из-за девушки.

Злоумышленник нанёс полицейскому несколько ранений принесённым с собой охотничьим ножом. От полученных телесных повреждений полицейский скончался на месте происшествия.

Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование продолжается.

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