Махачкала, 21 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Дагестану выделили более 2 млрд рублей на развитие системы водоснабжения. Денежные средства будут предоставлены из федерального бюджета по решению правительства РФ в течение трех лет, говорится в сообщении пресс-службы правительства.

geralt Яд в водопроводе

Известно целевое назначение полученной федеральной субсидии — она пойдет на реконструкцию системы водоснабжения и строительство нового водовода в городе Буйнакске. В нем проживают более 66 тыс. человек, при этом система водоснабжения давно требует обновления.

Жители Буйнакска, испытывая трудности с поставкой воды и страдая от её плохого качества, выходили не раз на протестные акции.

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