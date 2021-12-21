Верхний Уфалей, Челябинская область, 21 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В Верхнем Уфалее Челябинской области бывших сотрудников ГИБДД будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Следователи считают, что в марте начальник отдела ГИБДД поручил своему подчинённому не составлять административные материалы на одного из водителей. И тот это выполнил.

Теперь уголовное дело рассмотрит Верхнеуфалейский городской суд.