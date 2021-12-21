Ульяновск, , 11:13 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданина Киргизии. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

В совершении преступления подозревают 21-летнего мужчину. Следствие полагает, что днём 20 декабря 2021 года он на своём рабочем месте в кафе в Ульяновске ударил ножом 20-летнего коллегу. Ранение оказалось смертельным.

В управлении считают, что причиной стал «внезапно возникший конфликт». Убитым оказался, как отмечают в ведомстве, 20-летний гражданин Киргизии.

Подозреваемый заключён под стражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Назначен ряд экспертиз, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря 2021 года в полицию обратилась 72-летняя жительница Ульяновска. Предварительно полиция установила, что она постучалась к соседям с просьбой сделать музыку потише, что не понравилось хозяйке квартиры, и она стала угрожать ей ножом.

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