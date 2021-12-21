Цюрих, Швейцария, , 11:12 — REGNUM Проведение чемпионата мира по футболу раз в два года улучшит экономические показатели Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом 21 декабря заявил журналистам президент организации Джанни Инфантино.

Джанни Инфантино Doha Stadium Plus Qatar

«Независимые эксперты сообщили нам, что переход на систему, при которой чемпионат мира будет проводиться раз в два года, обеспечит совокупный дополнительный доход в размере $4,4 млрд за первый четырёхлетний цикл», — сказал Инфантино.

По его словам, эта сумма будет распределяться между 211 ассоциациями — членами ФИФА. Он добавил, что дополнительные доходы позволят увеличить финансирование с $6 млн за цикл до $25 млн в среднем на одну ассоциацию.

Кроме того, планируется, что ФИФА создаст фонд солидарности с бюджетом на $3,5 млрд. Доходы от него позволят сохранить способность смягчать финансовые проблемы членов ФИФА.

Напомним, в настоящее время ЧМ по футболу проводится раз в четыре года. Однако в ФИФА заявили о намерении проводить турнир каждые два года. Это вызвало резкую реакцию многих стран, некоторые из которых заявили о намерении выйти из ФИФА.

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