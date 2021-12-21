Лондон, , 11:12 — REGNUM Возможные условия для освоения новых нефтегазовых месторождений в Северном море «для сокращения зависимости от импорта» назвало правительство Великобритании. Об этом 21 декабря сообщает газета The Times.

Буровая платформа в Северном море (сс) Erik Christensen

Уточняется, что при рассмотрении возможности выдачи лицензий на разработку месторождений в Северном море британское правительство будет руководствоваться балансом между внутренним производством и импортом.

Также в обнародованном документе указывается, что Великобритания последовательным образом «работает над сокращением потребления нефти и газа, и ожидается, что она не будет производить больше, чем потребляет».

Кроме того, отмечается, что такого рода шаги властей страны, которые могут «продемонстрировать лидерство в области (борьбы) с климатическими изменениями», также могут и не оказать «какое-либо влияние на других производителей».

«Со временем это, безусловно, (приведет) к увеличению Великобританией импорта (энергоресурсов), особенно газа. Это может увеличить общие глобальные выбросы (в зависимости от источника)», — добавляется в документе.

Помимо того, в указанных условиях содержится оценка прогресса нефтегазовых компаний в сокращении производственных выбросов и разработка технологий, таких как улавливание и хранение, а также производство водорода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что тысяча кубометров природного газа стала стоить больше $1800 на открытии торгов в Европе.