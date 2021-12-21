Якутск, , 11:17 — REGNUM В Якутии руководителя строительной компании «Экострой» дисквалифицировали за неисполнения обязательств по предоставлению квартир жителям аварийных домов. Срок предоставления им жилья истёк 20 октября 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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С ООО «Экострой» в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» были заключены 11 контрактов на приобретение квартир в строящемся доме села Ытык-Кюель Таттинского района республики. Взятые обязательства не были выполнены руководителем компании в оговорённый срок, жилые помещения в собственность муниципалитета он не передал.

В отношении руководителя прокуратура возбудила дело по статье 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). В результате рассмотрения этого иска гендиректора ООО «Экострой» на полгода дисквалифицировали.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года Якутия не исполнила показатели, запланированные по нацпроектам. Недоделки, были по «Здравоохранению» и «Демографии». Один объект не достроен в срок, другой — принят в ненадлежащем состоянии.