Москва, , 11:11 — REGNUM Для Уолл-стрит начало новой недели выдалось неудачным — ведущие фондовые индексы просели более чем на 1%, прежде всего, из-за осторожности инвесторов, которые продолжают с напряжением следить за новостными заголовками о новом штамме «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM езависимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Фондовая биржа geralt

«Распространение нового штамма коронавируса повышает угрозу введения более жестких ограничений, что отразится на экономической активности, а усугубляет ситуацию безудержный рост инфляции.

Такое сочетание оправдывает более минорные настроения игроков, которые, впрочем, держатся неплохо во многом благодаря опыту, приобретенному за два года пандемии, который помогает инвесторам воздерживаться от паники.

К слову, аналитики банковского гиганта Morgan Stanley настроены весьма оптимистично и в рамках базового сценария прогнозируют, что пик заболеваемости новым вирусом будет достигнут через 10−12 недель.

Не исключается даже вариант, при котором до пика пройдет вдвое меньше времени при условии замедления роста заболеваемости в Южной Африке.

При этом сегодня, 21 декабря, в Азии участники рынка стряхнули с себя негатив и предпочли покупки. Во многом роль сыграли новости из Пекина, который решил помочь проблемному сектору недвижимости.

Более того, впервые с апреля 2020 года китайский Центробанк решил снизить базовую кредитную ставку. Похоже, регулятора все же встревожили самые низкие за год темпы экономического роста — в третьем квартале ВВП страны вырос всего на 4,9%.

Также определенную долю оптимизма региональным инвесторам дали власти Японии, которые повысили прогноз экономического роста впервые за 17 месяцев.

Правительство улучшило оценку потребления, сославшись на дальнейшее восстановление сектора услуг благодаря отмене коронавирусных ограничений.

Тем временем у развивающегося сегмента свой повод для радости — президент Турции анонсировал меры поддержки национальной валюты, призванные защитить сбережения населения от колебаний валютных курсов.

На этих новостях лира резко восстановилась, также получив поддержку на комментариях о перспективах скорого замедления инфляции.

Рубль после просадки 20 декабря открылся гэпом вверх, снова вернув доллар под отметку 74 рублей, благодаря сочетанию отскока нефти от минимумов, ослабления хватки долларовых быков, новостей из Турции и общего улучшения отношения к риску с начала торгов.

Пара доллар/рубль дошла до области 73,70 руб. Однако уровень 74 руб. все еще остается на радарах трейдеров в силу сохраняющихся рисков для российской валюты», — считает эксперт.

Читайте также: Биржевые индексы Уолл-стрит завершили день снижением