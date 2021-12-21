Кызыл, 21 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Власти Тувы настояли на своём варианте электрификации восточной части республики и реализуемых на её территории крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщили в правительстве региона.

Флаг Тувы

Отмечается, что на совещании у вице-премьера Александра Новака принято решение о включении в планы Минэнерго России на 2022 год строительства дополнительной высоковольтной линии для Тувы, которая повышает общую мощность всей региональной энергосистемы более чем в два раза. Новая ЛЭП позволит начать освоение двух крупных месторождений на территории Тувы — меди и золота. Кроме того, она должна решить многолетнюю проблему республики — подключение к единой энергосистеме России трети территории республики, которая до сих пор «жила» фактически при свечах, на автономных генераторах.

Напомним, что ранее планировался технический вариант электрификации, ориентированный исключительно на обеспечение электроэнергией проекта освоения Ак-Сугкского месторождения меди. Для этого предполагалось протянуть ЛЭП длиной 370 км от Иркутской энергосистемы. Именно этот вариант лоббировала компания «Интергео», владеющая правами на разработку Ак-Суга. Компания даже провела свой проект через Главгосэкспертизу и получила на него добро Минэнерго России.

Однако Туву иркутский вариант не устроил, поскольку все 370 км этой линии проходили бы по безлюдной тайге, а сама линия превращалась бы в тупиковую ветку, обслуживающую только Ак-Сугский ГОК. Власти республики отстаивали необходимость строить линию от узла Шушенская-опорная. Она, во-первых, выходила намного экономичнее иркутского маршрута, поскольку пролегала параллельно уже существующей ЛЭП Ергаки — Туран — Кызыл, имела технологические дороги и прочую инфраструктуру. Во-вторых, на территории Тувы линия пролегала так, что позволяла электрифицировать «медвежьи углы» трех самых малоосвоенных районов республики — Пий-Хемского, Тоджинского и Каа-Хемского.

Предложение правительства Тувы по эффективности, себестоимости и социальному КПД превзошло, по мнению экспертов, проект компании «Интергео». Поэтому Москва перенаправила 11 млрд рублей на линию Шушенская-опорная (Красноярский край) — Туран — Мерген — Кызыл (Тува).

Мергенская линия особенна тем, что её инфраструктура выстроена без явного акцента на крупные инвестиционные проекты. Она пройдёт по кромке таёжной части всей восточной Тувы. В районе города Турана от неё отойдет ветка на Ак-Сугский ГОК, которая попутно создаст возможности для электрификации сел Хут, Севи, Ырбан, Тоора-Хем. Это поселения, свет которым сегодня подаётся от автономных генераторов — оно ограниченно, в зависимости от запасов солярки. Дальше Мергенская ЛЭП уходит от проторённых троп и направляется на территорию Каа-Хемского района. Там планируется построить крупную подстанцию, через которую электроэнергия с понижением до 110 кВ пойдет в Тоджинский район на Кызыл-Таштыгский ГОК и на новое месторождение золота в местечке Кара-Бельдыр. В будущем этот проект рассматривается как площадка для электрификации Тере-Хольского района, а это места, куда наземным транспортом трудно попасть даже летом.

Новая ЛЭП, по оценкам специалистов, должна увеличить мощность энергосистемы Тувы с нынешних 155 МВт почти до 350 МВт, что означает настоящую революцию в экономике республики. Компания «Лунсин» после подключения к общей энергосистеме готова увеличить количество рабочих с 900 до 1250. На Кара-Бельдирском месторождении будет создано не менее 700 рабочих мест.

Отмечается, что плюсы прорывного решения сполна почувствует столица Тувы — Кызыл. Благодаря ликвидации энергодефицита, город получает возможность строить жильё практически без ограничений. Сегодня республика вводит максимум 90 тысяч квадратных метров жилья в год. После ввода дополнительной ЛЭП и реконструкции подстанций Кызыл сможет расширить объемы жилищной застройки до 1 млн квадратных метров.

Глава Тувы Владислав Ховалыг сравнил решение о строительстве новой ЛЭП с падением стены, многие годы мешавшей развитию республики. При этом решение федеральной власти для него вовсе не гарантирует обязательного исполнения. Республике придется ещё не раз отстаивать его и добиваться, чтобы предусмотренные им инвестиции поступали в полном объёме.

«Но у нас главное есть — это личная поддержка Владимира Владимировича и Сергея Кужугетовича. Они в этом проекте с нами», — успокоил земляков глава республики.