Саратов, 21 декабря, 2021, 11:10 — ИА Регнум. С 21 декабря 2021 года до 15 марта 2022 года запрещен въезд в Саратов большегрузным автомобилям. Об этом сообщает администрация города.

Supermac1961 Грузовики

Грузовым машинам массой более 10 тонн въезд в Саратов и перемещение по городу разрешено только в ночное время — с 22:00 до 06:00. Движение большегрузов днем запрещено.

«Временное ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Кроме того, запрет не касается транспортных средств Министерства обороны РФ», — публикует сообщение мэрии «Взгляд-инфо».

ИА REGNUM напоминает, в Ленинградской области с 30 декабря закроют движение для большегрузных автомобилей через Усть-Лугу (Кингисеппский район), чтобы сократить количество ДТП и аварийных ситуацией.

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