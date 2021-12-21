п. Каменка, , 11:23 — REGNUM В Ленинградской области четырехлетний ребенок несколько дней жил один в квартире с мертвой матерью. На помощь девочке пришли полицейские, которые проверяли заявление коллег умершей, рассказали ИА REGNUM 21 декабря источник, знакомый с ситуацией.

Девочка Myriams-Fotos

О том, что с 40-летней женщиной, работавшей таксистом, что-то случилось, заподозрили ее коллеги, с которыми автоледи несколько дней не выходила на связь. Поскольку они знали, что у женщины есть маленький ребенок, сотрудники обратились в полицию и, как оказалось, не зря.

Как выяснилось, женщине стало плохо дома, но рядом никого, кроме ее четырехлетней дочери, не было. Ребенок несколько дней пробыл в одной квартире с мертвым телом в поселке Каменка в Выборгском районе Ленобласти, пока на помощь не пришли полицейские, которые вызвали сотрудников МЧС, чтобы вскрыть квартиру.

«Выборгской городской прокуратурой организована проверка по факту проживания без родителей четырехлетнего ребёнка на протяжении нескольких дней в квартире в поселке Каменка Выборгского района Ленинградской области. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц», — уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Ленобласти.

В настоящий момент ребенок находится в больнице.