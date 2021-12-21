Ярославль, 21 декабря, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы поспорили о необходимости очередного выставления на торги памятника архитектуры в Ярославле «Дом Дунаева» 1886 года постройки, который расположен на проспекте Октября. Вопрос обсуждался на заседании Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Дом Дунаева

Напомним, памятник находится в собственности у региональных властей, здание уже пытались продать летом 2021 года, но на аукцион никто не заявился.

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О том, что продавать памятник не надо, заявила депутат Елена Кузнецова. Больше всего её обеспокоил вопрос дальнейшей сохранности здания.

«Мне, как жителю города, очень жалко вот это здание продавать. Сколько уже у нас таких примеров, когда покупают памятники уникальные и потом их доводят до такого состояния, что они рушатся. А затем их убирают и строят какие-то жилые дома. Я бы считала, что у нас Ярославская область была в состоянии содержать этот памятник культуры, привести его в надлежащее состояние и использовать. Под библиотеку, либо ещё под какие-то досуговые центры. Что греха таить, нашим детям не хватает даже места заниматься в кружках», — сказала народная избранница.

Поддержал Елену Кузнецову и её коллега Алексей Филиппов.

«Мне хочется разделить беспокойство Елены Дмитриевны. Насколько мне известно, ещё в прошлом созыве думы, несколько лет назад, уникальное это здание просили передать библиотеке детской имени Крылова. И по каким-то причинам получили отказ. А библиотека находится в хрущевке на первом этаже. Которая вырастила много-много поколений ярославцев. И, действительно, озабоченность по поводу этого здания она имеет место у многих ярославцев», — заявил депутат.

Однако были и несогласные.

«Коллеги, многие годы этот объект стоит за строительным забором. И я прекрасно понимаю, что если его не отдать в приватизацию, то он так и погибнет там. Мы прекрасно понимаем, что реконструкция такого здания, ориентировочная продажа коммерческая — 47 миллионов. Но чтобы вернуть его в состояние красоты и вернуть ему истинный вид, надо ещё, наверное, может быть 100 миллионов. Понятно, что у области таких средств нет. И в перспективе не будет. Охранные обязательства при продаже подписываются всегда. Я уверен, что новый собственник этого здания, если он появится, он его сохранит в первозданном виде. И, по крайней мере, мы его не потеряем. Сейчас оно четвёртый год не отапливается. Мы его реально теряем. Надо срочно приватизировать, продать, охранные обязательства прописать. И тогда всё будет хорошо», — высказал мнение депутат Василий Бобков.

По итогу рассмотрения вопроса поправку о продлении продажи «Дома Дунаева» до 2023 года депутаты приняли. Против проголосовало 7 человек.