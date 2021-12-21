Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:16 — REGNUM В полицию Комсомольска-на-Амуре обратился 43-летний мужчина с заявлением о мошенниках, которые похитили у него почти 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Телефонный мошенник

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Потерпевший пояснил, что в онлайн-банкинге увидел ролик о получении дополнительного заработка путем купли-продажи акций одной из крупных газовых компаний. Он решил принять участие в аукционах и зарегистрировался на сайте.

С мужчиной начали связываться якобы представители брокерской организации. Путем телефонных разговоров, лжесотрудники фондовой биржи убедили его вносить денежные средства на предоставляемые ему номера банковских карт. Для пополнения своего баланса он оформлял кредиты в различных банках.

Когда потерпевший попытался вывести с платформы свои деньги, мошенники сказали ему, что необходимо заплатить налог в 20% от суммы, находящейся на его счете. Но и после оплаты «налога» ему под различными предлогами не давали вывести его деньги. Тогда он понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Сумма ущерба — более 4,5 млн рублей.

Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Советско-Гаванском районе 47-летний местный житель лишился почти 3 млн рублей, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.