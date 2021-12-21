* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:08 — REGNUM Министр иностранных дел радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки опроверг недавние высказывания премьер-министра Пакистана Имран Хана о том, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несёт угрозу Пакистану с территории Афганистана, сообщает «8 Собх».

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Он заявил журналистам 20 декабря в Кабуле, что афганская территория не будет использоваться против кого-либо. Он подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лучше, чем кто-либо, и отверг подобные обвинения.

Муттаки заявил, что премьер-министр Пакистана мог иметь в виду, что слабое правительство в Афганистане не сможет контролировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Он также выразил надежду, что этого не произойдёт.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря в Исламабаде состоялась встреча министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. В ходе встречи премьер-министр Пакистана заявил, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) создаёт угрозы Пакистану с территории Афганистана.

Резко отреагировав на это высказывание, бывший президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что это ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожает Афганистану из Пакистана. Он призвал Имран Хана не выступать от имени Афганистана на международных встречах.