Порт-о-Пренс, 21 декабря, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Последние 12 из 17 миссионеров, похищенных гаитянской бандой Mawozo 400 в середине октября, рассказали о своем побеге. Представители церкви сообщили BBC 20 декабря о подробностях побега. Ранее сообщалось, что преступники сами отпустили пленных 16 декабря.

Гаити

«Когда они почувствовали, что время пришло, то смогли открыть дверь и, ориентируясь по звездам, отправились в путь, — сообщил представитель церкви, — скрываясь от преследователей, они двинулись в направлении горы, примеченной ранее».

Группа беглецов состояла из пяти мужчин, трех женщин, десятимесячного младенца и детей трех, 14 и 15 лет. На рассвете они встретили человека с телефоном и смогли связаться с властями.

Миссионеры были похищены членами Mawozo 400 в середине октября во время посещения группой детского дома. Банда потребовала у США выкуп в размере миллиона долларов за каждого заложника. Два члена группы были освобождены в ноябре, еще трое — в начале декабря. Был ли выплачен выкуп, не сообщается.