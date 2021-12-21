21 декабря 2021 | Время чтения 12 мин

Олег Айрапетов, , 13:07 — REGNUM 1 (14) ноября 1917 г. в Закавказье стало известно о том, что в Петрограде были разгромлены большевики. Комитет общественной безопасности в Тифлисе призвал население края к спокойствию. На самом деле политическое руководство знало о том, что произошло. Формально высшим органом власти в регионе с 15 ноября 1917 г. стал Закавказский комиссариат во главе с меньшевиком Евгением Гегечкори, где лидирующую роль играли представители националистических партий. Но в Бакинском Совете за власть вели борьбу большевики. Против них сложилась коалиция из меньшивков, эсеров и дашнаков — они имели 246 голосов против 166. В ноябре 1917 года руководство Баксоветом взяли на себя большевики во главе с С. Г. Шаумяном. Их противники вынуждены были констатировать: «За одного большевика двух меньшевиков дают». Тем не менее вплоть до конца апреля 1918 года контроль над городом и прилегающими районами не был еще прочным.

Большевики в Баку

Бакинская губерния перед войной имела население 773 830 чел., абсолютное большинство жителей были — 525 386 чел (67,8%). Большинство мусульманского населения были шиитами (48,7%), суннитов было меньше (36,1%, в основном это были лезгины). Наиболее крупными меньшинствами были русские (59 837 чел.) и армяне (40 775 чел.). И те, и другие в основном жили в Баку. Бакинский уезд имел население 26 438 чел. Баку был слабо связан с азербайджанской деревней, что во многом определило и слабость советского правительства. Губернский город имел смешанное население и тяжелую историю сосуществования общин. В 1905 году в Баку происходили кровавые события — армяно-татарская резня. Она имела последствия — столкновения между армянской и татарской общинами в 1905 г. произошли в Нахичевани, Шуше, Елизаветполе (совр. Гянджа, Азербайджан).

В Баку, по данным 1916 года, проживало 95 тыс. мусульман, 90 тыс. русских и 63 тыс. армян. И армянская, и татарская общины были замкнутыми и жили отдельными компактными районами. В 1917—1918 гг. Баку, по свидетельству современника событий, представлял собой «пороховой погреб». Армянские и азербайджанские националисты — дашнаки и мусаватисты — не доверяли друг другу и имели в распоряжении собственные военные отряды. До войны в городе была лишь одна воинская часть — 206-й пехотный Сальянский полк. В 1914 году он был отправлен на фронт, и теперь его место заняли моряки Каспийской флотилии. Её казармы, склады и доки располагались на Баиловском мысу. Взаимное недоверие вело к подозрительности и создавало очень опасную обстановку. Не лучше дело обстояло и во втором по величине и значению городе региона — Елизаветполе. Накануне войны здесь жило 57 078 чел., из них 9708 армян и 36 268 татар. В начале 1918 года в городе враждебные отношения между двумя общинами привели к тому, что город был разделен по реке Гянджа-чай на районы, которые контролировали армяне и татары.

Базарная улица (современный проспект Азербайджана) в мартовские дни. Баку 1918

В Баку сосредоточилось около 8 тыс. вооруженных солдат-армян, прибывших сюда с европейских фронтов Мировой войны. Татарское население губернии не желало пропускать их далее. У возвращавшихся с Кавказского фронта солдат, часть из которых оставалась в составе отрядов Красной армии, также имелись поводы не доверять националистам. Их пытались разоружать, что вызывало сопротивление. Начались нападения на станции и русские поселки. 10−11 января 1918 года татарские националисты при поддержке присланного из Тифлиса по приказу главы грузинского правительства Н. Н. Жордании бронепоезда организовали резню на станции Шамхор. На путях рядом с остановленными воинскими эшелонами и гражданским поездом стояли цистерны горючего, начался пожар, погибла масса людей. Грабежи и нападения продолжились.

В начале марта 1918 года имам Нажмуддин Гоцинский, возглавивший борьбу со сторонниками большевиков в Дагестане, овладел Петровском (совр. Махачкала). Его отряды начали движение в сторону Апшерона. Собственных сил у мусаватистов почти не было, и это была ценная поддержка. Материальную помощь оказали и грузинские меньшевики, приславшие батарею орудий. Но наступление на Баку не было удачным. 19 марта был создан Комитет революционной обороны Баку, который начал формировать отряды для Красной гвардии. Времени для успешного военного строительства не было. А положение было весьма сложным. В Баку прибыла часть бывшей Кавказской Туземной или «Дикой» конной дивизии. Она была организована в 1914 году Ее рядовые бойцы — всадники — были добровольцами, которые получали за службу довольно приличную плату — 30 рублей в месяц. Среди добровольцев были амнистированные императором при вступлении на службу абреки и кровники. В состав 2-й бригады дивизии входил Татарский полк, набранный в Бакинской и Елизаветпольской губерниях.

30 марта отряды «Дикой» дивизии, стоявшие в Баку, начали подготовку к отбытию в Ленкорань на пароходе «Эвелина». На Петровской набережной произошло столкновение с представителями Советов, они были обстреляны, появились первые убитые. В ответ отряд Красной армии принудил к разоружению «дикарей». 31 марта в городе начался мятеж. Отряды Красной армии были немногочисленными, и руководство Бакинского Совета обратилось за помощью к дашнакам. Армянская община поначалу заявила о своем нейтралитете, но уже в первый день эта позиция была изменена и армяне выступили за Советы. Причина была проста — уже в первый день было убито много армян. В этот день казалось, что побеждают татары, но на второй день обстановка начала меняться. Восставшие надеялись на подход отряда Гоцинского, но он так и не появился в городе. Бои почти сразу же приобрели исключительно жестокий характер.

«В течение четырех дней, — вспоминал член Русского Национального Совета Б. Л. Байков, — в городе был буквально ад».

В боях со стороны коммуны принимали участие Красная гвардия, интернациональные отряды, отряды дашнаков, флот. Отряды моряков Каспийской флотилии и стоявшие на рейде города её корабли стали серьезной опорой большевиков. Мусаватисты захватили высокую часть город, замок Баиловской тюрьмы и отрезали военный порт от остальной части города. Отправленные для переговоров парламентеры флотилии были расстреляны. В ответ канонерская лодка «Карс» обстреляла из 120-мм орудия штаб «Дикой» дивизии, располагавшийся во дворце Исмаилия. Под огонь попали и отряды мятежников — это сразу же изменило расклад сил.

Начавшиеся 30 марта бои закончились 1 апреля, в конечном итоге исход дела решила артиллерия флотилии. После поражения татар отряды дашнаков устроили резню в поселке Сураханы. Противостояние приобрело знакомый для города национальный оттенок.

«Результаты боев блестящие для нас, — докладывал в Москву Шаумян. — Разгром противника полнейший. Мы продиктовали им условия, которые беспрекословно были подписаны. Убитых более трех тысяч с обеих сторон. Советская власть в Баку все время висела в воздухе благодаря сопротивлению мусульманских националистических партий».

Мартовские события в Баку. 1918

Комитет революционной обороны ввел военное положение, усилил красноармейские части, которые выставляли кордоны и патрулировали улицы города, предоставив им право расстрела на месте. В промысловых районах рабочие поселки охраняли совместные русско-армяно-татарские отряды, составленные из рабочих. Тем не менее потери обеих сторон за два дня боев были очень велики. Большевики, блокировавшиеся ранее по ряду вопросов с мусаватистами, потеряли этого, пусть и ненадежного, союзника.

Тем временем в наступление на Кавказском фронте, который почти полностью покинули не желавшие воевать русские части, перешли турки. Их положение также было тяжелым — солдаты вели войну как минимум с 1914 года, сказывались потери и усталость. С другой стороны, это были все еще дисциплинированные, спаянные в боях части. Против них Закавказский Сейм мог противопоставить уступающие им в численности созданные недавно части Грузинского и Армянского корпусов, в которых не хватало офицеров и унтер-офицеров, а значительная часть рядовых не имела боевого опыта. В тылу этих частей постоянно восставали местные мусульмане — в основном курды и турки. К концу марта 1918 года турецкое наступление вышло к границе 1914 года. Сопротивление оказало армянское и грузинское ополчение Ахалцыха, в городе оказалось два полевых и два устаревших орудия и несколько офицеров русской армии, которые придали обороне против турок и ополчений местных мусульман более или менее организованный характер. Город продержался с 1 апреля по 4 мая и в конечном итоге остался за Грузией.

22 апреля 1918 года Закавказский Сейм объявил о независимости края, что дало возможность турецкой делегации заявить, что действие Брестского договора более не распространяется на этот регион. Центром советской власти в Закавказье стал Баку, где 25 апреля был образован Бакинский Совнарком, который начал национализацию нефтяной промышленности. В результате был значительно увеличен вывоз нефти в Астрахань. В апреле 1918 года он был незначителен, но уже в мае составил 14,4 млн пудов, в июне — 24,4 и в июле 29 млн пудов, что было значительной поддержкой Советской России. В это время турки все еще не получили переданный им в Бресте Батум, который приобрел особое значение для Оттоманской империи.

Батум был завоеван османами в 1564 году, и с 1609 по 1878 год был главным городом Лазистанского санджака. Впрочем, городом он был только по названию — в 1878 г. это была большая деревня с населением около 3 тыс. чел., окруженная болотами и лесами, с крайне нездоровым климатом и в ужасном санитарном состоянии. Город был присоединен к Российской империи 3 августа 1878 года по решению Берлинского конгресса вместе с Ардаганом и Карсом (Ст. 58). Турецкие власти передали Батум русским военным 25 августа (6 сентября) 1878 года. По решению Берлинского конгресса при передаче Батума было решено, что здесь будет установлен режим (Ст. 59). Это никак не способствовало ни развитию города, ни увеличению его населения. За первые пять лет русской власти ни то, ни другое почти не изменилось. Но уже в 1882 году население выросло до 8670 чел., началось городское и железнодорожное строительство. В 1883 году была проведена линия железной дороги Самтреди — Батум, что способствовало активизации торговли и развитию города. Были осушены болота, улучшился климат, город получил правильное планирование и организацию.

Батум в 1870-е годы

27 июня (9 июля) 1886 года был принят закон о закрытии в Батуме режима порто-франко с 5 (17) июля того же года. До этого режим свободной торговли действовал лишь для города с ничтожным населением, теперь для торговли было открыто все Закавказье. Город быстро развивался. В 1897 году его население составило уже 28 156 чел. К началу XX века удобная глубоководная гавань Батума сделала его наряду с Новороссийском важнейшим центром торговли Черноморского побережья Кавказа. До 88% всего вывоза порта составляли нефть и нефтепродукты, второе место по объему вывоза составляла марганцевая руда. Специализация порта усилилась после того, как в 1906 году был построен керосинопровод Баку — Батум. Крупнейшим рынком сбыта керосина в регионе была Оттоманская империя. Интерес Константинополя к этому городу был очевиден. В 1918 году он был занят турками без боя, хотя в Закавказском сейме раздавались лозунги «Батум или смерть!». 11 мая 1918 года здесь началсь конференция по вопросам государственного переустройства Закавказья. Председательствовавший турецкий представитель Халил-бей открыл её словами о «прекрасной звезде свободы», которая взошла над Кавказом.

Турецкие требования под светом этой звезды оказались очень жесткими — Халил-бей требовал возвращения к реалиям до 1828 года, передачи контроля над армией и железными дорогами, уступки Александрополя (совр. Гюмри), что давало полный контроль над железной дорогой Карс — Александрополь и созданием в этом районе азербайджано-турецкой границы. Выбор у политиков в Тифлисе и Эривани был невелик, и они попытались обезопасить себя прочной германской ориентацией. 8 мая в Поти и Батуме стали высаживаться немецкие войска, 25 мая их численность в этом порту достигла 3 тыс. чел. 26 мая Закавказский Сейм объявил себя распущенным, политическое единство региона оказалось недолговечным, началось строительство национальных государств. Уже 26 мая свою независимость объявила Грузия. 28 мая это сделали Азербайджан и Армения.

Уже 28 мая 1918 г. был подписан германо-турецкий договор, по условиям которого Грузия признавала Брест-Литовский мирный договор (Ст. 1), представляла в пользование Германии и её союзников для перевозки войск и военных грузов свои железные дороги, соглашалась с тем, что «железнодорожные станции, а также порт Поти будут заняты германскими комендантами и сторожевыми пикетами» (Ст. 2), в место нахождения грузинского правительства (город не уточнялся — А.О.) назначалось германское дипломатическое представительство, грузинское направлялось в Берлин (Ст. 3). Грузинская республика заключала торгово-экономические договоры с особыми привилегиями для немцев. 30 мая в Тифлис прибыла германская миссия во главе с графом Фридрихом-Вернером фон дер Шуленбургом. Немцы были заинтересованы в контроле над минеральными ресурсами Грузии, и прежде всего — марганцем. Значительная часть Грузии, включая Тифлис, оказалась под германской оккупацией. Здесь также ожидали наведения немецкого порядка и поставок хлеба с Украины. Порядок был наведен, но вместо поставок продовольствия начались его реквизиции. Кроме того, в Германию до ноября 1918 года было вывезено 31 тыс. тонн марганца, 70 тонн меди, 360 тонн шерсти и т. п.

Немецкие солдаты в Тифлисе (ныне Тбилиси). Август 1918 года

Так как соглашение, подписанное в Батуме, не было ратифицировано Тифлисом, турецкие войска возобновили наступление. Турки двигались на Тифлис и Эривань, остановить их удалось с большим трудом на подступах к этим городам, на реке Чолох и под Сардарапатом. Все три республики — Грузия, Армения и Азербайджан — претендовали на границы, которые полностью или в значительной степени исключали возможность существования соседей. Мусаватистское руководство было готово и к вступлению в состав Османской империи, но в планы турок прямое поглощение Азербайджана не входило. Реализовать свои планы грузинским меньшевикам и дашнакам летом 1918 года не удалось. Повестку дня определяли турецкие и немецкие военные.