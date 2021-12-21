Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM В Ростовской области в начале 2022 года рассмотрят законопроект о льготной ипотеке для студентов — выпускников донских вузов. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Я говорил об идее, пока это не документ. По инициативе депутатов Заксобрания мы рассмотрим законопроект о льготной ипотеке для студентов наших вузов, которые готовы работать, жить в Ростовской области. Мы взамен предлагаем на первом этапе взять на себя погашение процентов за ипотеку для жилья. Погашение до 1%», — сказал Голубев в эфире телеканала «Дон 24».

Речь идёт о студентах, которые учатся с отличием. Власти считают, что реализация идеи станет неким стимулом для молодёжи. Не исключено, что поддержка коснётся ребят, получающих востребованные профессии, к примеру, в медицине. Такая мера позволит решить проблему дефицита кадров в отдельных территориях.