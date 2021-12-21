Курган, 21 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. В Курганской области выявлены случаи гонконгского гриппа — типа А (H3N2). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

Штаммы гриппа типа А (H3N2) входят в состав сезонной вакцины от гриппа. Всего в Курганской области привиты против гриппа 418 830 человек, что составляет 52% населения.

Отмечается, что всего в регионе за неделю зарегистрировано 8,3 тыс. случаев ОРВИ. Эпидемии не наблюдается.