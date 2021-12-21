Афины , 21 декабря 2021, 11:08 — REGNUM Более 60% кадрового состава в каждом из трех родов войск вооруженных сил Греции вакцинированы против коронавируса. Об этом сообщил министр национальной обороны Никос Панайотопулос парламенту страны 20 декабря.

Парламент Греции
Парламент Греции
Pro100news.info

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Панайотопулос отметил, что 72,59% военнослужащих Генерального штаба ВМФ, 63,51% военнослужащих Генерального штаба армии и 62,23% военнослужащих Генерального штаба ВВС полностью вакцинированы, что подтверждается сертификатом.

«Информирование кадров о необходимости вакцинации и ее положительном влиянии на развитие пандемии является основным приоритетом министерства национальной обороны, что подтверждается, в частности, высоким процентом вакцинации сотрудников сил Национальной обороны», — сказал он.