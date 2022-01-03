Москва, , 14:02 — REGNUM Самыми необычными вакансиями в 2021 году стали начинающий герой кино, бегунок в цирке, автор сказок на ночь и парфюмер. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

Также удивили такие вакансии как заведующий пляжем в Ялте, начальника автоколонны в Египте, фуд-стилист и составителя специй, сборщик кедровой шишки, огранщик алмазов, испытатель беспилотников.

Необычные вакансии оказались для ухода за животными — котоняня, дояр, каюр, грумер и коневод, а для людей, которые не наигрались в детстве, вакансия демонстратора в детском магазине и швеи мягких игрушек.

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