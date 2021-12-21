Тирасполь, , 11:03 — REGNUM В ходе 151 исследования в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 65 случаев заражения коронавирусом. Об этом 21 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 81 779 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 77 864 человека, в том числе за последние сутки — 130.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1894 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали восемь таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 608 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 82 случая заражения коронавирусом. За сутки скончались три пациента с COVID-19.