Южно-Сахалинск, 21 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В четырёх районах Сахалина 22 декабря существенно испортится погода. Главам территорий спасатели направили экстренные предупреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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По прогнозам Сахалинского управления Росгидромета, сильный снег, ветер порывами до 20 м/с и метель ожидаются в Макаровском, Долинском, Корсаковском районах и Южно-Сахалинске.

В администрации районов, где будет бушевать снежный циклон, помимо экстренных предупреждений, направили рекомендации по реагированию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в акватории Берингова моря во второй половине дня 22 декабря ожидается шторм с волнами высотой 8−10 метров.