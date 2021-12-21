Ульяновск, , 11:02 — REGNUM В Цильнинском районе Ульяновской области у заводчика породистых кроликов украли «ушастых». Подозреваемый задержан, сообщает УМВД России по региону.

Кролики Марина Каширская © ИА REGNUM

С заявлением о краже кроликов обратился 53-летний житель Цильнинского района. По его словам, со двора у него украли десять животных, пропажу которых он обнаружил утром, выйдя их покормить. Некоторые клетки приоткрыты.

В совершении преступления подозревают 27-летнего безработного ульяновца. В полиции сообщают, что мужчина признался в краже. По словам подозреваемого, которые приводят в УМВД, он ранее покупал у заводчика кроликов и поэтому знал расположение построек.

«Через несколько дней приехал и похитил десять животных, которых использовал для приготовления пищи», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ («Кража»).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Барышском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту кражи лошади. Фигурантом уголовного дела стал безработный мужчина, который, по данным следствия, ночью открыл сарай, вывел лошадь и, надев узду, уехал верхом.

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