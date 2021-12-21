Минск, 21 декабря, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудил Следственный комитет Белоруссии по факту нападения на белорусских дипломатов в Лондоне. Об этом 21 декабря сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Белоруссии («Насилие в отношение должностного лица, выполняющего служебные обязанности»).

Также сообщается, что оперативные службы занимаются сбором актуальной информации по делу, к которому уже приобщена видеозапись инцидента.

По данным следствия, вечером 19 декабря в Лондоне около здания посольства Белоруссии было совершено нападение на трёх сотрудников дипмиссии. Нападавшие высказывали угрозы, а одному из дипломатов сломали нос и нанесли другие травмы.

В Следственном комитете Белоруссии уточнили, что мотивом этих действий стала месть за выполнение сотрудниками дипмиссии своих служебных обязанностей.