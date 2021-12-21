Джакарта, 21 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В Индонезию поступило 482 000 доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина AstraZeneca

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Вакцина будут распространена в различных регионах Индонезии, чтобы программа вакцины проходила гладко и быстро.

«Программа вакцинации длится почти год, и мы на правильном пути, продолжая обеспечивать запасы вакцин для нужд населения Индонезии», — говорится в заявлении министерства связи и информации Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, количество людей, прошедших полную вакцинацию от коронавируса, составило 107 306 833 жителя Индонезии.

Подробнее в материале:Полную вакцинацию от коронавируса прошли 107 млн жителей Индонезии