Брюссель, , 11:01 — REGNUM Официальный Бухарест предпримет все усилия для осуществления процесса скорейшего вступления Молдавии в структуры Европейского союза, а также интеграции Кишинева в Североатлантический альянс. Об этом, как передает Румынское телевидение, заявил 20 декабря премьер-министр Румынии Николае Чукэ на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе.

Флаг Румынии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По слова главы румынского правительства, это позволит «укрепить влияние объединенной Европы на территории бывшей советской республики» и «расширить границы безопасности западного военного блока». «Румыния работает над этим планом, и теперь нам необходима полная поддержка наших партнеров на Западе», — резюмировал, в частности, он.

Напомним, Н. Чукэ находится столице Бельгии с первым в должности премьер-министра Румынии рабочим визитом. 21 декабря он планирует встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, а также исполнительным президентом ЕК Франсом Тиммерманcом. Ранее о намерении Бухареста интегрировать Молдову в ЕС и НАТО заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.