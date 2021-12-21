Москва, , 11:00 — REGNUM На пересечении Кутузовского проспекта с ТТК в Москве, по предварительной информации, из-за нетрезвого водителя столкнулись 15 автомобилей, движение в районе ДТП затруднено. Об этом 21 декабря сообщил источник в правоохранительных органах.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пятнадцать автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе съезда на ТТК. По предварительной информации, ДТП произошло по вине пьяного водителя», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что автомобильную аварию попали машины такси и каршеринга, а также один автомобиль с дипломатическими номерами. При этом он добавил, что виновник произошедшего находился за рулем микроавтобуса GMC.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области в 09:00 (время местное) на трассе Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Карагайла произошло ДТП с участием служебного автомобиля губернатора региона Сергея Цивилева.