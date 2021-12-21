Оренбург, 21 декабря 2021, 11:00 — REGNUM В Оренбурге с ночи 21 декабря идёт обильный снегопад. Об этом сообщают местные жители.
По данным администрации города, городские коммунальные предприятия занимаются расчисткой улиц. В утренней смене были задействованы более 60 единиц техники и 70 человек, убиравших снег вручную.
Как сообщало ИА REGNUM, утром аэропорт Оренбурга не сумел принять самолёты. Также оказался задержан вылет нескольких рейсов.
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