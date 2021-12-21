Киев, , 11:00 — REGNUM Власти Украины разработали план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток — 2», заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Газ на Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас есть план дальнейших юридических шагов, чтобы помешать запуску этого российского газопровода», — написал он в Facebook.

Глава «Нафтогаза» также добавил, что Киев прилагает «максимум усилий» в противостоянии запуску газопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, «Северный поток — 2» будет ежегодно поставлять 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод был достроен в сентябре.

Ранее в статье для журнала The National Interest обозреватели Януш Бугайски и Маргарита Ассенова отметили, что запуск «Северного потока — 2» может лишить Украину возможности покупать газ по реверсу в Европе.

Читайте также: Сертификация СП-2 — не политический вопрос, заявили в Германии