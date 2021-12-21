Курган, , 11:00 — REGNUM Курганский юноша потерял деньги при покупке бивня мамонта через интернет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Мамонт Павел Ищенко © ИА REGNUM

В полицию Катайского района обратился 19-летний местный житель с заявлением о мошенничестве. Он пытался через интернет приобрести бивень мамонта для изготовления художественных изделий. В одной из социальных сетей потерпевший нашёл группу по продаже подобного рода товаров. В ходе переписки с некой девушкой он договорился о покупке бивня и отправил ей 30 тыс. рублей. После этого «продавщица» на связь не вышла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телефонные мошенники стали под видом сотрудников государственных органов звонить людям предпенсионного возраста и обещать провести «выплаты» за накопленный трудовой стаж.

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