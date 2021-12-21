Афины , 21 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Число прибытий из-за рубежа в Грецию выросло на колоссальные 524,7% в ноябре 2021 года по сравнению с ноябрем 2020 года. Об этом сообщило Управление гражданской авиации (CYA) 20 декабря.

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В отчете CYA также говорится, что количество авиарейсов в ноябре 2021 года выросло на 110,6% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.

Данные всех греческих аэропортов за 11 месяцев 2021 года показывают рост активности на 75,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.