Финикс , США, , 10:58 — REGNUM Оправданный недавно по делу о стрельбе в городе Кеноша Кайл Риттенхаус выступил с речью на съезде консерваторов AmericaFest в американском городе Финикс, сообщает 20 декабря New York Post.

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«Всегда будьте скромными, смотрите на положительные моменты в жизни и сосредотачивайтесь на сегодняшнем, а не на завтрашнем дне», — поделился с собравшимися 18-летний Риттенхаус.

«Жизнь можно проживать лишь один день за раз», — добавил он.

Выступление Риттенхаус было встречено одобрительно аудиторией, которая по большей части состояла из учеников старших классов и студентов.

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