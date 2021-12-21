Финикс , США, 21 декабря 2021, 10:58 — REGNUM Оправданный недавно по делу о стрельбе в городе Кеноша Кайл Риттенхаус выступил с речью на съезде консерваторов AmericaFest в американском городе Финикс, сообщает 20 декабря New York Post.
Читайте также: В штате Висконсин арестовали подозреваемого в убийстве в ходе беспорядков
Выступление Риттенхаус было встречено одобрительно аудиторией, которая по большей части состояла из учеников старших классов и студентов.
Читайте также: Байден призвал не допускать беспорядков из-за оправдания Риттенхауса