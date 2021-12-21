Москва, 21 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. Проект «Профстажировки 2.0», реализуемый в рамках национального проекта «Образование», помог студентке первого курса магистратуры Юридического института РУДН Диане Зайцевой получить «работу мечты». Подробности 20 декабря сообщает сайт президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Minstroy19.ru Минстрой

Девушка успешно решила кейс ведомства на платформе конкурса. После чего она прошла стажировку, по итогам которой получила предложение из Минстроя РФ.

Вопрос прохождения практики или стажировки часто интересует студентов. Диана отслеживала новые предложения от работодателей в интернете. В соцсетях своего вуза она увидела информацию о конкурсе.

«Юридический институт РУДН на постоянной основе публикует в своих социальных сетях различные вакансии, практики и стажировки. В то время, будучи студентом 4 курса, я активно отслеживала новые предложения и обновления на сайтах. Таким образом я и узнала о платформе «Профстажировки 2.0», — поделилась победительница третьего сезона проекта «Профстажировки 2.0» Диана Зайцева.

Девушка всегда хотела работать по своей университетской специальности, и поэтому выбрала кейс от Министерства строительства и ЖКХ. По мнению Дианы, такая стажировка расширяет опыт и предоставляет возможности.

«Деятельность Минстроя России напрямую связана с профилем моего обучения. В перспективе я всегда задумывалась над работой именно в этом месте. Кроме того, прохождение стажировки в федеральном министерстве — это огромный опыт и замечательные возможности», — пояснила Диана Зайцева.

Стажировка, в итоге, прошла отлично. Руководители оценили Диану, как сотрудника, чья деятельность продуктивна и результативна. По итогам студентку пригласили на собеседование, так как в Минстрое были заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве.

Проект «Профстажировки 2.0» помогает студентам ускорять свое личностное и профессиональное развитие. Студенты прокачивают свои знания, получают опыт, который становится опорой в последующей профессиональной деятельности.

Диана считает, что залогом ее успешного пути к работе в министерстве стало ее участие в проекте «Профстажировки 2.0».

«В первую очередь, я убеждена, что прохождение стажировки стало одним из ключевых факторов последующего приглашения на собеседование в отдел, где я на данный момент работаю. Также, по мнению моего руководства, в процессе прохождения собеседования я продемонстрировала выраженную мотивацию, уверенность при ответе на поставленные вопросы и тягу к работе», — добавила Диана Зайцева.

Платформа конкурса помогает студентам реализовать потенциал, развить себя как профессионала, а также дает возможность трудоустроиться. Сейчас на сайте проекта «Профстажировки 2.0» размещено более 4950 кейсов, как от малых региональных компаний, так и от крупных федеральных структур.

«Работа на госслужбе по праву считается крайне ответственной, так как от ее результатов зависит развитие нашей страны. Стажировка в Минстрое — настоящий успех для студента, ведь это колоссальный опыт. Многие молодые специалисты не имеют представления о том, как попасть в ведомство на стажировку.

На сайте проекта «Профстажировки 2.0» размещены кейсы от различных ведомств. Это отличная и уникальная возможность начать карьеру в структурах федерального значения», — информирует руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин.

Напомним, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для школьников, студентов и работающего населения, которые способствуют карьерному росту.

Конкурсы организованы по разным направлениям, общая цель — дать максимум возможностей реализовать свой потенциал, воплотить в жизнь бизнес-идеи или общественные инициативы.

«Профстажировки 2.0» — совместный проект президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общероссийского народного фронта.