Кишинёв, 21 декабря, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Реальный рост ВВП Грузии в третьем квартале текущего года на 9,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 20 декабря сообщает Национальная служба статистики (Грузстат).

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

По данным ведомства, самый высокий рост составил в секторе «Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха» — 78,8%. Также в лидерах ресторанно-гостиничные предприятия и сектор услуг отдыха и развлечений: 49,8% и 48,1% соответственно.

В строительном сектора, согласно данным отчёта, наблюдается, наоборот, снижение производства на 29,7%. Также экономический спад был в сфере образования (7,8%) и секторе «Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование» (3,9%).

Стоит отметить, что уровень инфляции в третьем квартале составил 9,4%. В ноябре этот показатель уже составил 12,5%.