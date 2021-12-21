Новосибирск, , 10:57 — REGNUM Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на дороги и четвёртый мост через Обь. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.

Четвертый мост через Обь

«Принято решение направить дополнительно в 2022—2023 годах по 1 млрд рублей ежегодно на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог, а также 1 млрд рублей в 2022 году — на строительство четвертого моста через Обь», — отметил он.

Жуков уточнил, что решение правительства Российской Федерации принято после одобрения на трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

По официальным данным, техническая готовность по всему проекту четвёртого автомобильного моста через Обь в Новосибирске к концу года составит 45%. Рабочее движение по мосту должно открыться в декабре 2022 года.