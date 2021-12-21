Кабул, , 10:56 — REGNUM С начала процесса выдачи паспортов в афганской провинции Кундуз заявителям было выдано 3577 паспортов. Об этом заявил Маулави Абдул Вали Шуайб, начальник паспортного стола Кундуза, сообщает агентство «Бахтар».

Афганская молодежь

Шуайб добавил, что прилагаются большие усилия для того, чтобы помочь людям, чтобы все заявления были рассмотрены должным образом.

По его словам, первоочередное внимание уделяется выезжающим на лечение, студентам или лицам, нуждающимся в замене паспортов.

Начальник паспортного стола Кундуза просит население посещать паспортный стол в соответствии с графиком работы и в определенные дни для лучшей обработки их документов.