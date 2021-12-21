Сеул, , 10:55 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост числа иностранных рабочих. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Статистической службы и министерства юстиций страны.

Рабочий

Согласно опубликованным данным, по состоянию на май 2021 года в стране насчитывалось 858 тыс. иностранных рабочих, что на 0,9% или 7 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что показатель продемонстрировал рост впервые за последние два года.

По словам экспертов, рост числа иностранных рабочих произошёл одновременно с восстановлением рынка труда.

В строительном секторе число иностранных рабочих увеличилось на 17 тыс. человек, в сельском хозяйстве и рыболовстве — на 4,1 тыс. человек. Число временных иностранных рабочих и подёнщиков выросло за тот же период на 27 тыс. человек.

В мае уровень занятости среди иностранцев составил 64,2%, что на 0,5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень безработицы сократился на 1,6%, до 6%.

Отмечается, что 52,2% иностранцев зарабатывают порядка 2 млн вон (~$1700), 21,9% — более 3 млн вон (~$2500), а 21,5% — около 1 млн вон (~$840 долларов) в месяц.

По состоянию на конец мая общая численность иностранцев в возрасте старше 15 лет, находящихся в Южной Корее более трёх месяцев, составила 1,33 млн человек.