Калуга, 21 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков направил в суд иск об обращении в доход государства дорогостоящей иномарки высокопоставленного чиновника региона, который не смог объяснить происхождение своих доходов, сообщили 21 декабря корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иномарки

Прокуратурой проверкой был вскрыт факт приобретения должностным лицом иномарки стоимостью более трёх миллионов рублей. С целью скрыть автомобиль и не указывать его в справке о доходах и, как следствие, не отчитываться о происхождении денежных средств, потраченных на покупку, автомобиль был оформлен на одного из родителей — неработающего пенсионера, не имеющего ни средств на его приобретение, ни даже водительского удостоверения. При небольшом суммарном годовом доходе госслужащего и его супруги только за год без привлечения кредитных средств семейной парой были приобретены два автомобиля общей стоимостью более пяти миллионов рублей. В ходе прокурорской проверки ни сам чиновник, ни его родственники не смогли объяснить, где взяли средства на дорогостоящее приобретение.

Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина, в судебном заседании прокуратура намерена предоставить доказательства своей позиции о незаконности действий должностного лица, совершения им коррупционного правонарушения. Фамилия руководителя не называется в связи с отсутствием к настоящему моменту судебного решения по заявленному иску. Рассмотрение иска прокурором области взято на личный контроль.

«Обращение в доход государства имущества должностных лиц, которые не могут объяснить происхождение своих доходов, является одним из действенных способов противодействия коррупции, в том числе её профилактики», — отметила Искрина Басулина.