Афины , 21 декабря, 2021, 10:56 — ИА Регнум. В Греции по меньшей мере 40 000 детей в возрасте от 5 до 11 лет были записаны на вакцинацию от COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь по первичной медико-санитарной помощи Мариос Фемистоклеус на брифинге 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По его словам, вакцинация для данной возрастной группы началась 15 декабря, и более 6000 из 40 000 записавшихся уже получили первую дозу вакцины.

Что касается общих показателей вакцинации, Фемистоклеус сказал, что в стране проведено 7 360 000 вакцинаций первой дозой, что соответствует 79,8% взрослого населения (70% населения в целом).