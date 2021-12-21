Симферополь, , 10:53 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки опубликовал 21 декабря региональный оперативный штаб. В регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости COVID-19 — сутками ранее, 20 декабря, диагноз подтвердился у 170 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 034 человека», — уточнили в региональном оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получил 125 671 человек, выздоровели 116 550 ковид-пациентов, в том числе за последние сутки выписан 201 человек.

В общей сложности жертвами коронавирусной инфекции в Крыму стали уже 4 108 человек. Только за последние сутки статистика смертности пополнилась 25 новыми случаями.