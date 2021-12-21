Санкт-Петербург, 21 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Атомный ледокол «Сибирь» — первый серийный атомоход проекта 22 220 — завершил финальный этап программы заводских ходовых испытаний и вернулся к причалу Балтийского завода, сообщили 21 декабря в пресс-службе судостроительного предприятия, входящего в состав ОСК.

Балтийский завод Атомоход «Сибирь»

Контрольный выход судна в акваторию Финского залива продлился чуть больше недели.

«Сдаточная команда и экипаж судна готовят заказ к переходу в Мурманск. Ожидается, что акт передачи ледокола заказчику будет подписан в последних числах текущего года. Флаг ФГУП «Атомфлот» будет поднят на борту атомохода «Сибирь» в начале 2022 года», — отметили на Балтийском заводе.

Атомный ледокол «Сибирь» — второе судно проекта 22 220, построенное на Балтийском заводе (головным стал ледокол «Арктика»). Судно было заложено 26 мая 2015 года, спущено на воду 22 сентября 2017 года. Сейчас на Балтийском заводе ведётся строительство ещё трёх атомоходов этого же проекта — «Урал», «Якутия» и «Чукотка».