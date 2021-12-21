Тегеран, 21 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Эвакуированный по причине проблем со здоровьем из Йемена посол Ирана в этой стране Хосейн Ирлоу скончался из-за осложнений, вызванных COVID-19. Об этом 21 декабря сообщил официальный представитель иранского МИД Саид Хатибзаде, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства исламской республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Ирлоу был инфицирован коронавирусом в ходе своей командировки и из-за запоздалого сотрудничества некоторых стран, к сожалению, вернулся в страну в плачевном состоянии», — сказал Хатибзаде.

Также он уточнил, что посол Ирана в Йемене скончался утром 21 декабря, «несмотря на то, что были приняты все меры для его лечения».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан на встрече с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявил, что в его стране не существует возможностей для предоставления услуг большему количеству беженцев.