Москва, 21 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Сборная России может занять место в тройке в общекомандном медальном зачёте на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом 21 декабря заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Olympic.ru Станислав Поздняков

«При очень удачном стечении обстоятельств по сумме наград мы можем занять место в ведущей тройке», — сказал Поздняков.

Он отметил, что с точки зрения спортивного результата ориентиром всегда будет результат Олимпиады-2014 в Сочи. Но это были домашние Игры, где хозяева всегда имеют преимущество с точки зрения трасс и различных технических моментов. По его словам, в этот раз преимущество будет у китайских команд.

На Олимпиаде-2014 в Сочи сборная России завоевала 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых медалей.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.