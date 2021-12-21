Москва, , 10:51 — REGNUM Законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов недостаточен, считает лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Концептуально, конечно, мы поддерживаем этот законопроект. Но считаем его недостаточным! Почему? Во-первых, потому что рецидивистов среди педофилов очень и очень много. Тюрьма их не лечит, а, наоборот, калечит ещё больше. Поэтому нужно ужесточать контроль за теми, кто освободился, тогда и рецидивов не будет», — отметил Миронов в Facebook.

Кроме того, по его убеждению, «нужно предусмотреть не только ужесточение наказания для педофилов, но и смягчение оного для тех, кто их остановил.

«Как вы могли понять, я сейчас говорю об убийцах педофилов», — добавил он.

При обсуждении законопроекта парламентарии обязательно поднимут эти вопросы, пообещал Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов.

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