Казань, 21 декабря, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В Татарии по факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Врачи спасают еще одну пострадавшую с признаками отравления этиловым спиртом, сообщает следственное управление СКР по РТ.

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По данным следствия, 21 декабря в квартире одного из домов по улице Симонова города Казани обнаружили тела 36-летнего мужчины, еще одного неустановленного мужчины, а также 26-летней женщины с признаками отравления неизвестным веществом. В больницу с признаками отравления этиловым спиртом доставлена супруга скончавшегося мужчины.

ИА REGNUM напоминает, в ночь с 15 на 16 ноября 18 молодых людей отмечали день рождения одного из них в коттедже в поселке Салмачи города Казани. 16 ноября за медицинской помощью обратились 13 пострадавших. Позже почувствовали себя плохо еще два человека. Одна из членов компании госпитализирована в Башкирии, другая девушка — в Москве, 13 человек находятся в больнице Казани. Следствием установлено, что пострадавшие перепутали спиртосодержащую жидкость с незамерзающей автомобильной жидкостью.

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