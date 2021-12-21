Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM Готовность ледостойкой самодвижущейся платформы (ЛСП) «Северный полюс», которая строится на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге, составляет более 90%, сообщили 21 декабря в пресс-службе судостроительного предприятия.

Спуск на воду ледовой самоходной платформы «Северный полюс» на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге

Контракт между АО «Адмиралтейские верфи» и Росгидрометом на строительство ЛСП был подписан в апреле 2018 года. Платформу заложили 10 апреля 2019 года. Строительство проходит в рамках реализации госпрограммы по социально-экономическому развитию Арктического региона РФ.

Как отметили в пресс-службе АО «Адмиралтейские верфи», в настоящее время на платформе запущены вспомогательные носовые дизель-генераторы, в январе 2022 года планируется продолжение пуско-наладочных работ по вспомогательным дизель-генераторам и работ по программе швартовных испытаний.

«На сегодняшний день выполнена пуско-наладка термальных котлов, сепараторов топлива и масла. Согласно программе швартовных испытаний, продолжаются работы по якорным, буксирным и швартовным устройствам», — отметили на предприятии.

ЛСП «Северный полюс» предназначена для круглогодичных экспедиций в высоких широтах Северного Ледовитого океана при температуре до — 50 градусов и влажности 85%. Экипаж и научный персонал судна сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические исследования. ЛСП может двигаться во льдах без привлечения ледокола, а также принимать на борту тяжелые вертолеты.

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