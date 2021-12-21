Афины , 21 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. Повторное заражение штаммом «Омикрон» встречается в 5,4 раза чаще среди людей, которые ранее уже были инфицированы другими вариантами коронавируса, отметила глава греческого Национального комитета по вакцинации Мария Теодориду на брифинге 20 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она уточнила, что «Омикрон» передается очень быстро как вакцинированным, так и непривитым людям.

Что касается тяжести течения болезни после заражения «Омикроном», Теодориду отметила, что пациенты с этим вариантом, поступающие в больницы, не нуждаются в усиленном лечении и их госпитализация обычно длится два дня, что намного короче, чем восемь дней в среднем для поступивших с предыдущими вариантами коронавируса.

Она также сказала, что уровень смертности от «Омикрона» в настоящее время составляет 6,6%, что намного ниже, чем уровень смертности в 17%, наблюдавшийся при более ранних мутациях.