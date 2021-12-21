Пекин, 21 декабря, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Китай намерен внести «свой должный вклад в поддержание мира и безопасности во всём мире». Об этом 21 декабря заявили в пресс-службе министерства иностранных дел КНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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С этой целью Пекин готов в рамках диалога пяти ядерных государств и Женевской конференции по разоружению «вести углубленные обсуждения со всеми сторонами по широкому кругу вопросов, касающихся стратегической стабильности», заверили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Китай придерживается коллективной, всеобщей, кооперативной и устойчивой концепции глобальной безопасности, Китай всегда был строителем мира во всем мире, вносил вклад в глобальное развитие и защищал международный порядок», — подчеркнули в беседе в РИА Новости в МИД.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров Москвы с Вашингтоном и НАТО о гарантиях безопасности. Согласно проекту, в частности, страны Североатлантического альянса обязуются исключить присоединение к военному блоку Украины. Также Пентагон должен принять обязательства исключить дальнейшее расширение НАТО на восток и отказаться от приема в альянс государств, входивших в СССР.

В МИД КНР заявили, что предложения России о гарантиях безопасности, адресованные США и НАТО, помогают повысить взаимное доверие между странами и снижают угрозу конфликтов. В текущей обстановке, считают в Пекине, предложения Москвы «соответствуют основным нормам международных отношений, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность». В министерстве подчеркнули, что Китай всегда выступал за решение разногласий между странами через консультации, основанные на взаимном уважении.